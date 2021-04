Christina Ricci et son ex-mari tombent finalement d'accord dans un divorce tendu

L'actrice Christina Ricci aurait enfin trouvé un accord avec son ex-mari James Heerdegen concernant la garde de leur fils Freddie (6 ans). Partie s'installer à Vancouver au Canada pour le tournage d'un nouveau film, l'actrice y vivra avec son fils. Selon l'accord, son père aura un droit de visite "régulier et contrôlé" et Christina a accepté de payer les "frais raisonnables de voyage et d'hébergement" de son ex-mari au Canada dont "les billets d'avion en classe économique". L'ancienne star du film La Famille Adams choisira également l'hôtel où séjourne son ex-époux lors de ses visites.

Dans le cadre de ce nouvel accord, l'actrice aura ainsi la garde légale exclusive de Freddie. Lorsque son père ne pourra pas se rendre au Canada, Freddie pourra l'appeler en FaceTime trois fois par semaine pendant une durée de 15 minutes. Cependant, si James "s'engage dans une communication inappropriée" avec Freddie - ce qui inclut la discussion de leur divorce en cours - l'appel sera interrompu. L'accord stipule également que toutes les visites de James Heerdegen à Freddie devront être supervisées et qu'au bout de quatre semaines, Christina et lui discuteront de l'opportunité d'un élargissement des visites et/ou des nuitées.

Pour rappel, Christina Ricci a demandé le divorce en juillet 2020 de James Heerdegen et a également demandé une ordonnance restrictive contre lui en janvier 2021. Elle a accusé son ex-mari de violences conjugales selon des documents judiciaires obtenus par People à l'époque. Dans ce document, Ricci avait déclaré qu'elle avait été soumise à "de graves abus physiques et émotionnels" par son ex-époux James Heerdegen et que "beaucoup de ces actes d'abus" avaient eu lieu devant leur fils. De son côté l'avocat de James, Larry Bakman, a déclaré dans une déclaration obtenue par People que son client "nie sans équivoque toutes les allégations d'abus faites par Mme Ricci comme ayant eu lieu en 2020". James avait également demandé une ordonnance restrictive contre son ex-femme mais celle-ci avait été rejetée par la justice.

Les deux acteurs s'étaient rencontrés sur le tournage du film Pan Am puis s'étaient mariés en 2013.