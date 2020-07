Christina Ricci victime de violences conjugales ? Son mariage en péril

Christina Ricci serait-elle en route pour le divorce ? Une chose est sûre, il y a de l'eau dans le gaz entre l'actrice américaine de 40 ans et son époux James Heerdegen, à qui elle est mariée depuis six ans et demi.

Us Weekly a annoncé mercredi 1er juillet 2020 que Christina Ricci avait demandé une mesure d'éloignement à l'encontre de son mari. Cette décision de la star de La Famille Addams a été prise après un événement qui s'est produit le 25 juin dernier.

Ce jour-là, aux alentours de 9h20, la police a été appelée à se rendre domicile de Christina Ricci et James Heerdegen situé dans le quartier de Woodland Hills, dans la banlieue de Los Angeles. Le Los Angeles Police Department a reçu un appel radio concernant une agression domestique en cours. Que s'est-il passé ? La presse américaine l'ignore encore. Seule information rapportée par Us Weekly, ni Christina Ricci ni son mari n'ont été arrêtés dans le cadre de cette intervention. Mais ce n'est certainement pas pour rien que l'actrice américaine a réclamé une mesure d'éloignement qui interdit strictement à son mari d'entrer en contact avec elle. Le Daily Mail a tenté de joindre un représentant de Christina Ricci pour tenter d'en savoir plus, mais il n'a obtenu aucune réponse.

Pourtant, le 21 juin dernier, Christina Ricci avait publié une photo à l'occasion de la fête des Pères, présentant des collages et ainsi légendée : "Nous t'aimons papa."