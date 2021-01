Christina Ricci accuse son mari de violences conjugales, un récit glaçant, des détails sordides

Christina Ricci en danger ? L'actrice a déposé et obtenu, mercredi 20 janvier 2021, une ordonnance de la justice tenant son mari James Heerdegen éloigné sous peine d'arrestation. Comme le rapporte le site TMZ, la star affirme être victime de violences conjugales depuis décembre 2013. Elle voulait entamer une procédure de divorce à la fin de l'année 2019 mais le confinement lié à la crise sanitaire était venu chambouler ses plans.

L'actrice âgée de 40 ans a détaillé avec précision les différentes fois où son mari a été physiquement et verbalement violent avec elle. Elle est notamment revenue sur une agression survenue en décembre 2019. Christina Ricci a ainsi clamé que son mari l'avait frappée, lui avait craché dessus et simulé des cris de cochon devant son visage. Un incident qui l'avait laissée avec plusieurs bleus sur le corps et l'avait alors encouragée à demander le divorce. Ce qu'elle avait annoncé à son mari mais, en mars 2020, la Californie se confinait face à la pandémie de coronavirus mettant tous les services au ralenti y compris ceux de la justice. Dans sa plainte, elle dit alors s'être sentie "piégée dans une maison avec un agresseur".

L'ancienne star du film culte La Famille Addams a également rapporté deux autres attaques survenues en juin 2020. Christina Ricci dit avoir été poursuivie par James Heerdegen dans toute leur maison alors qu'elle essayait de joindre le 911 - le numéro d'appel de la police aux Etats-Unis - après une dispute. Il l'aurait alors attrapée par les poignets, la traînant dans le jardin pour la jeter dans l'âtre d'une cheminée d'extérieur la laissant pleine de coupures et de bleus. Lors de la seconde agression le même mois, il lui aurait de nouveau craché dessus puis balancé son café et sa chaise sous l'oeil de leur fils de 6 ans, le petit Freddie. Elle a ajouté une flopée de photos à sa plainte pour prouver ses accusations. Après ses deux attaques, elle a alors officiellement demandé le divorce.

Christina Ricci, vue ces dernières années dans la série Z : The Beginning of Everything et au cinéma dans 10 Things We Should Do Before We Break Up, a aussi affirmé avoir eu peur que son mari ne la tue après des propos dérangeants qu'il aurait tenu lors d'une sortie en voiture. D'ailleurs, lors de leurs dernières vacances en commun, elle assure avoir volontairement caché tous les couteaux de leur lieu de résidence...

La justice a accordé une annonce restrictive à Christina Ricci, forçant son époux à se tenir éloigné d'au moins 100 mètres, d'elle, de leur fils et même de leur chien. James Heerdegen, un technicien que l'actrice avait rencontré sur le tournage de la série Pan Am "nie sans équivoque toutes les allégations d'abus formulées par Mme Ricci", a fait savoir son avocat et comptait lui aussi demander à la justice une ordonnance similaire affirmant que la star aurait des problèmes d'alcool et d'usage de stupéfiants.