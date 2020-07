Christina Ricci demande le divorce, quelque jours après l'incident...

Le mariage de Christina Ricci et de James Heerdegen, qui s'étaient connus en 2011 sur le tournage de l'éphémère série Pan Am dont l'ex-Mercredi de La Famille Addams tenait le premier rôle et sur laquelle lui était machiniste, ne s'en remettra pas : quelques jours après un incident domestique, l'actrice a engagé une procédure de divorce.

Le 25 juin 2020, Christina Ricci appelait la police au domicile conjugal, à Woodland Hills, dans la banlieue de Los Angeles, en raison d'un incident domestique dont les détails n'ont pas été divulgués. Ce qui l'a été, en revanche, c'est que l'actrice de 40 ans a dans la foulée demandé à la justice d'établir une ordonnance d'éloignement à l'encontre de son conjoint.

Jeudi 2 juillet 2020, l'ancienne héroïne des années 1990 dans La Famille Addams et Casper, revue ces dernières années au cinéma dans le thriller Distorted et en Zelda Fitzgerald dans une série Amazon consacrée à la socialite américaine, a passé la vitesse supérieure en déposant une demande de divorce devant un tribunal de Los Angeles. D'après les détails des documents qu'elle a fait enregistrer, Christina Ricci, qui s'est adjoint les services de l'avocate Samantha Spector, cite les traditionnels "différends irréconciliables" comme motif et demande la garde exclusive de Freddie, le fils de 5 ans qu'elle a eu avec James Heerdegen. Ce qui laisse à penser que les faits survenus fin juin ne sont pas anodins, alors que, quelques jours plus tôt, elle adressait un "on t'aime papa" à James, son époux depuis octobre 2013, à l'occasion de la fête des Pères...

Christina Ricci est attendue prochainement de retour sur les écrans, le petit (la série Yellowjackets, sur des footballeuses qui se retrouvent à survivre en pleine nature après avoir réchappé d'un crash aérien) comme le grand (Percy, un drame avec Christopher Walken et Zach Braff). Quant à James Heerdegen, il y a fort à parier qu'on le ne reverra pas à proximité de l'actrice en dehors des cours de justice.