Kiefer Sutherland : "Grièvement blessé", il annule la fin de sa tournée

Kiefer Sutherland (52 ans) se remet d'une chute qui l'a "grièvement blessé" pendant sa tournée Reckless & Me débutée en juillet 2019. Le chanteur annonce sur Instagram avoir glissé dans les escaliers de son bus de tournée. Il écrit, dépité : "Malheureusement, j'ai glissé sur les marches du bus qui m'emmenait au Danemark et je me suis sérieusement blessé une côte. J'ai du mal à respirer et je ne peux pas chanter." Blessé, il est contraint d'annuler les trois dernières dates de sa tournée. Il explique : "Je ne pourrai pas réaliser les trois dernières dates de ma tournée mais j'ai bien l'intention de me rattraper en septembre/octobre, à notre retour."

Je ferai tout mon possible pour me rattraper

Très déçu vis-à-vis de ses fans, il ajoute : "Je suis vraiment désolé pour tout inconvénient que j'ai causé aux fans qui avaient acheté leurs billets. Je ferai tout mon possible pour me rattraper. Merci de votre compréhension." L'acteur de la série 24 heures chrono promet de publier très rapidement de nouvelles dates en Suède et au Danemark sur son compte Instagram : "Rendez-vous en septembre prochain pour le Danemark et Göteborg. Mes sincères excuses. Kiefer."

Suivi par plus de 166 000 abonnés, les fans de l'artiste n'ont pas tardé à lui envoyer de nombreux voeux de rétablissement. Inquiets pour sa santé, ils écrivent : "Rétablissez-vous vite Mr le Président !", "Les accidents peuvent arriver, le plus important est que vous preniez soin de vous avant tout !", "Nous te souhaitons un bon rétablissement !"

Nous souhaitons également un prompt rétablissement à Kiefer Sutherland.