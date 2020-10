Kim Glow candidate à la présidentielle : ses premières mesures sont déconcertantes...

Kim Glow présidente ? Voilà une perspective qui a de quoi faire rire et pourtant, l'ex star de télé-réalité a semble-t-il envie de prendre la place d'Emmanuel Macron. Peu avant sa nouvelle allocution mercredi 28 octobre, Kim a annoncé sa candidature à la présidentielle 2022 sur les réseaux sociaux, avec en fond les notes de l'hymne national, La Marseillaise.

Elle a même déjà pensé aux mesures qu'elle souhaiterait mettre en place dans le pays, comme "un SMIC à 2000 euros pour tout le monde" ou encore que "tous les sans-abris aient un logement sans exception" mais aussi en finir avec le permis à points pour privilégier les amendes. "J'ai une campagne extraordinaire", estime-t-elle pour conclure. Sur Twitter, le hashtag #kimglowpresidente a dans la foulée été lancé. Entre moqueries, soutien et critiques, celui-ci n'est assurément pas passé inaperçu. Certains n'ont cependant pas oublié les dérapages de la jeune femme en mars dernier, lors du premier confinement. À ce moment-là, elle s'était attirée les foudres des internautes en tenant des propos choquants sur les personnes qui gagnent le SMIC justement. Sans oublier la fois où elle a comparé la Tunisie à une dictature. Des sorties publiques difficiles à pardonner et à oublier.

Mais Kim Glow est apparue sûre d'elle pour se présenter aux prochaines élections. Le déclic, elle l'a eu après avoir devancé Emmanuel Macron dans son annonce du reconfinement. Il y a quelques jours, alors qu'il s'occupait de mettre en place le couvre-feu dans plusieurs départements français, Kim savait déjà ce qui allait se passer. "Breaking news. Un CRS m'a dit qu'ils ont reçu l'information. Reconfinement de la France entière, 28 octobre". Une information qui s'est avérée correcte, ce qui a beaucoup emballé la jeune femme. "Mes chers compatriotes. Samedi 24 octobre, je vous ai annoncé officiellement, avant même le gouvernement, le reconfinement de la France entière ! Ne doutez plus jamais de moi !", a-t-elle déclaré fièrement. La nouvelle reste à prendre avec des pincettes et il n'est évidemment pas certain que Kim aille jusqu'au bout de ses idées.