Kim Glow odieuse envers ceux qui gagnent le SMIC, le scandale de trop

Kim Glow a-t-elle définitivement perdu la tête ? En tout cas, avec une de ses dernières publications elle risque de perdre beaucoup d'admirateurs... L'ex-star des Marseillais plus connue pour son physique qu'autre chose a publié, jeudi 19 mars 2020, en story de son compte Instagram, une vidéo très très dérangeante.

Visiblement agacée par certains internautes qui lui ont apparemment fait savoir ô combien ils ne la portaient pas dans leur coeur, la décriée starlette a décidé de leur répondre de la façon la plus odieuse et condescendante qui soi. "Votre haine je m'en fous à partir du moment où je gagne plus d'argent ! Vous, après le coronavirus, vous allez reprendre votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un SMIC pour payer vos factures. Moi après le coronavirus, je peux me casser où je veux, comme d'habitude aux Maldives, peu importe ! Moi ma vie est géniale. Donc votre haine, du moment que ça me fait gagner de l'argent, je m'en fous !"

Un message complètement lunaire et méprisant qui laisse pantois mais pas sans réaction. En plus des nombreux messages s'en prenant à elle, beaucoup de personnes ont tout simplement demandé à ce qu'on la boycotte pour nuire à son business. C'est le cas de Vivian, ex-candidat de Secret Story qui a écrit sur Instagram : "Je vous en supplie boycottez moi cette merde de Kim. C'est une honte ces propos me dégoûte arrêtez de la suivre elle ne mérite que ça."