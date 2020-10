Kim Kardashian a pu revoir son père décédé pour son anniversaire

Les très riches ne vivent pas la même période que nous.Kim Kardashian est la preuve vivante qu'avec assez de millions de dollars, on échappe au Covid-19, au chômage et même à la mort de nos êtres les plus chers. Pour son 40e anniversaire - où elle est partie avec toute sa famille dans une île privée de Polynésie -, la businesswoman a reçu un cadeau exceptionnel de la part de son mari Kanye West : un hologramme de son père décédé, Robert Kardashian Sr.

Célébrissime avocat, défenseur d'O.J Simpson, il était décédé d'un cancer le 30 septembre 2003, à l'âge de 59 ans. Un deuil qui a été très difficile pour toute la famille Kardashian, notamment Khloé. Cet hologramme en 3D plus vrai que nature est semblable à ceux qu'utilisait Jean-Luc Mélenchon durant la campagne présidentielle.

D'après des sources citées par TMZ.com, Kim, Khloé, Kourtney et Rob ont été emmenés dans une pièce sombre, où l'hologramme a été joué. Parlant pendant trois minutes, il a dit à sa Kim qu'il était fier de lui, de son parcours pour devenir avocate et de sa famille. "Pour mon anniversaire, Kanye m'a offert le cadeau le plus touchant de toute ma vie. Une surprise venue du paradis. Un hologramme de mon père. Ça parait tellement réel. On l'a regardé encore et encore, remplis d'émotion. Je ne peux pas vous expliquer ce que ça représente pour mes soeurs, mon frère et ma mère d'avoir vécu ça. Merci tellement Kanye pour ce souvenir qui va rester toute ma vie", a tendrement remercié la patronne de Skims sur Twitter, partageant plusieurs vidéos de l'hologramme de son père.

"Tu as 40 ans, tu es une adulte et tu es splendide, juste comme quand tu étais une toute petite fille. Je veille sur toi, tes frères et soeurs et tes enfants, chaque jour (...) Je suis si fier de ton travail acharné, de ton travail dans le commerce. Tout ce que tu as construit est incroyable. Le plus important, c'est ton parcours pour devenir avocate, et ainsi exploiter mon héritage", déclare Robert Kardashian, en hologramme.