Kim Kardashian : Son photographe fait du chantage pour des photos de nu

A défaut d'avoir une réaction de Kim Kardashian sur cette affaire, Ariana Grande a répondu en story Instagram quelques heures plus tard : "Je viens juste de lire des histoires choquantes et vraiment déchirantes (...). Je vous prie de ne pas faire de séance photo avec des photographes qui vous mettent mal à l'aise ou qui vous font sentir que vous devez retirer vos vêtements si vous ne le voulez pas, a notamment écrit l'interprète de 26 ans. Si vous le voulez, cool, sinon, ne le faites pas (...). Je promets qu'il y a pleins d'autres photographes respectueux, gentils et talentueux."