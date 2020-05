Kim Zolciak : Incendiaire en bikini pour ses 42 ans

Le 19 mai 2020, la starlette de télé, chanteuse et femme d'affaires américaine Kim Zolciak fêtait son 42e anniversaire. Le lendemain, elle remerciait ses 3,1 millions de followers sur son compte Instagram avec une photo d'elle incendiaire en bikini.

Prenant la pose sous le soleil et au bord d'une piscine, Kim Zolciak est apparue dans un maillot de bain deux pièces rose laissant voir une jolie poitrine opulente et un corps de rêve, forgé grâce au sport et de rudes efforts alimentaires. La jolie blonde, connue pour sa participation à l'émission de télé-réalité The Real Housewives of Atlanta, a écrit en légende : "Merci à tous pour vos messages d'anniversaire ! Je n'arrive pas à croire que j'ai eu 42 ans !! Bordel de merde... Cela m'a toujours paru si vieux quand j'étais dans la vingtaine mais maintenant je sais que bordel c'est jeune en vrai. Je suis reconnaissante de voir passer encore une année, de passer ce temps avec mon incroyable mari, six magnifiques enfants, des amis incroyables et tant d'autres qui font que chaque jour je me sens bénie."

Celle qui n'a en général aucun problème à se dénuder n'a toutefois pas posté cette photo d'elle en bikini sans raison. Kim Zolciak portait en réalité une pièce de sa future collection de maillots de bain qui sera lancée le 1er juin ! "Mon amour pour l'océan et ma passion pour les maillots est à l'origine de @saltykswim", a-t-elle précisé en légende, en renvoyant vers le compte de sa marque présentée comme luxueuse. Salty K promet de vendre des maillots respectant une éthique de production et un respect de l'environnement.