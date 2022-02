Koh-Lanta 2022 : Un aventurier mis en examen, son avocat prend la parole

La nouvelle saison de Koh-Lanta, attendue le 22 février prochain, n'a pas commencé qu'elle fait déjà polémique. François Descamp, pompier et candidat de ce cru 2022, a été mis en examen pour homicide involontaire après la mort d'un coéquipier en 2016 lors d'une intervention sur un incendie. En qualité de responsable de la formation, il est soupçonné d'avoir "donné à la troupe des ordres inadaptés, parfois contradictoires, et fourni une formation insuffisante et des matériels obsolètes" conduisant à la mort tragique d'un compagnon.

Les détails se sont multipliés au cours de la journée, obligeant l'avocat du candidat, Me Ludovic Para, à intervenir sur le plateau de Touche pas à mon poste. Invité par Cyril Hanouna, l'homme de loi a tenu à mettre les choses au clair. Ce n'est pas parce que son client est mis en examen dans cette mort tragique qu'il est forcément coupable : "Être mis en examen c'est être présumé innocent. Il y a un tribunal médiatique qui essaie de se substituer à la justice et le problème de ce tribunal, c'est qu'il n'a pas de règle, surtout celle de la présomption d'innocence. Il ne la connaît pas."

Ludovic Para a également tenu à préciser que cette mise en examen était une formalité puisque "sur les lieux où il a donné des mauvaises consignes et sur les lieux où il n'a pas fourni le bon matériel, il n'y était pas". S'il est visé par une mise en examen, c'est parce que "toute la chaîne, des hauts gradés aux responsables du matériel, de la formation et des opérations le jour de l'accident, est concernée". Autre détail que l'avocat précise, c'est que son client était certes responsable de la formation le jour où l'incendie s'est déclaré, mais pas au moment où les victimes l'ont suivi : "Les quatre victimes ont reçu leur formation avant 2012. C'est-à-dire qu'il est mis en examen en sa qualité de responsable de la formation alors que ce n'est pas sous son égide que les formations ont été données".

Pour beaucoup de chroniqueurs présents autour de la table, François Descamp devrait être coupé au montage avant le début de la diffusion de la prochaine saison. Une idée rejetée par l'avocat, une fois encore en raison de la présomption d'innocence. La production elle-même la prend d'ailleurs en compte : "Nous n'étions pas informés de cette mise en examen. L'information le concernant n'était pas publique et elle est couverte par le secret de l'instruction. Nous avons suivi nos process de sélection qui sont encadrés par la loi afin de respecter la vie privée des concurrents. Nous demandons aux personnes candidatant s'il existe des condamnations judiciaires. François nous a indiqués qu'il ne faisait l'objet d'aucune condamnation et nous a transmis un extrait de son casier judiciaire. Sa mise en examen ne remet pas en cause ces éléments puisqu'il est à ce stade de la procédure juridiquement présumé innocent."