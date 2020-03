Koh-Lanta – Mort de Gérald Babin : Un candidat raconte et souhaite une 2e chance

2013 a été une année bien sombre pour Koh-Lanta. Alors que le tournage d'une nouvelle édition du programme d'aventure venait de débuter au Cambodge, un candidat du nom de Gérald Babin est mort à l'âge de 25 ans. Quelques jours plus tard, le médecin de l'émission depuis quatre ans, Thierry Costa, s'était suicidé. Dans ce contexte dramatique, le tournage a été annulé et tout le monde a été rapatrié. Elian Casini, l'un des candidats de cette édition (vu dans The Bridge sur M6), a accordé une interview à nos confrères de TVMag.

C'est à la suite d'un arrêt cardiaque que Gérald Babin est mort sur le tournage de Koh-Lanta. Un événement qui a eu lieu le premier jour du tournage à la suite d'un malaise. "Nous ne nous en étions pas vraiment rendu compte, parce que nous avions continué le jeu avant que chaque équipe se rende sur sa zone de campement. Nous avions fait les premières démarches habituelles de Koh-Lanta comme trouver le point d'eau, chercher à manger et essayer de faire du feu. Nous ne savions pas ce qu'il se passait par ailleurs en off. Gérald avait fait un malaise et nous pensions que, comme tout candidat qui se rend à l'infirmerie pendant dans le jeu, il allait nous rejoindre le soir même", raconte Elian. "L'annonce de son décès avait été un cataclysme", poursuit-il.

Poursuivre un tournage dans ces conditions était bien sûr chose impossible. Et si "la tristesse et la compassion" étaient immenses, "la déception de tirer un trait sur l'aventure" ne l'était pas moins. "Il n'y avait aucun doute sur le fait que le tournage devait s'arrêter, mais pourquoi les candidats n'ont jamais eu une deuxième chance de repartir ? Le programme existe encore et aucun aventurier n'était responsable de ce qui était arrivé", clame Elian.

L'aventurier a fait savoir qu'il souhaitait repartir et a même participé au casting de la saison suivante, la quatorzième, à l'instar de tous les candidats de sa saison qui souhaitaient poser une candidature. Mais, malheureusement, comme il l'explique : "La production nous avait informés que personne ne serait repris par respect pour la famille de Gérald Babin. Aujourd'hui, je rêve encore, dans un coin de ma tête, qu'on me rappelle."

Le message est passé.