Koh-Lanta : Un aventurier papa après 12 ans d'attente, bébé miracle est enfin arrivé !

Puis, à la naissance de l'adorable petite Téana quelques semaines plus tard, c'est l'heureuse maman Elena qui a partagé ses émotions, toujours sur Instagram. "Après une attente interminable... Douze ans ! Tu es enfin là, dans nos bras. Merci Téana de nous avoir choisi comme parents, tu es déjà notre raison de vivre et la lumière de nos vies. Chaque minute qui passe, nous t'aimons un peu plus. Tu es notre petit miracle, le plus beau cadeau que la vie ait pu nous faire. Bienvenu notre amour !", avait-elle écrit.

Les jeunes parents sont aux anges. Il faut dire qu'ils l'ont attendu longtemps ce bébé miracle. Douze ans précisément, comme le rappelle Elena. En 2013, après sa participation à Koh-Lanta Malaisie, où Brice avait perdu en finale contre Ugo, l'aventurier s'était déjà confié sur son envie de pouponner. "J'ai eu envie de construire une famille. Koh-Lanta oblige à se recentrer sur l'essentiel", confiait-il à l'époque à Télé Loisirs. Et d'ajouter à propos d'un projet bébé : "On travaille sur le dossier et on fait des heures sup', mais pour l'instant on n'a pas encore eu d'augmentation." Ce n'est finalement que bien des années plus tard qu'il réalise son rêve de devenir papa !

Toutes nos félicitations à Brice et sa femme Elena pour l'arrivée de leur petite Téana dans la famille.