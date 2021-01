Koh-Lanta, une aventurière mariée à "l'homme de sa life" ? Elle nie et s'explique

Après son élimination de Koh-Lanta, la guerre des chefs, Aliséa s'était confiée auprès de Purepeople.com, nous expliquant avoir "mal vécu" son abandon sur blessure. "On ne fait pas Koh-Lanta pour finir l'aventure sur un abandon médical. On le fait pour aller jusqu'au bout. Ce n'est pas dans la logique des choses de partir comme ça. Quand le médecin a annoncé que je pouvais pas continuer, je me suis effondrée en sanglots. Je me suis énervée contre moi-même, contre mon corps qui n'a pas pu continuer. J'étais partagée entre de l'énervement et de la tristesse", nous avait-elle expliqué. Un échec qui paraît aujourd'hui bien loin...