Krups : votre machine à café avec broyeur intégré est en promo chez Amazon !

La machine à café Krups Essential

La machine à café Essential de Krups détient un broyeur intégré, ce qui vous assure l'obtention d'un café fraîchement moulu, juste au moment où vous aurez décidé de vous préparer votre boisson. Sa technologie, avancée et bien novatrice, vous apportera un goût authentique et naturel de votre café, et ce, directement dans votre tasse.

Son format, élégant et compact, vous permet de lui trouver une place au sein de votre cuisine sans aucun problème. Elle fera sensation et participera, sans le vouloir, à la beauté de votre décoration ! Pour vous faciliter la tâche, 15 boissons sont préenregistrées et disponibles en un seul clic !

Vous aurez également l'occasion d'enregistrer 8 recettes sur mesure. Vous pourrez choisir la température, la force ainsi que la quantité afin que vous puissiez obtenir la boisson parfaite en fonction de vos goûts. Son interface intuitive vous guidera pas à pas dans la réalisation de votre café ! Vous pourrez le réaliser en quelques minutes seulement.

Au-delà de préparer de délicieux cafés, vous pourrez également réaliser de savoureux cappuccinos grâce à la buse vapeur intégrée. Vous obtiendrez une mousse de lait toujours onctueuse et parfaitement réussie ! Votre machine a été fabriquée en France, à l'usine de Mayenne, chaque étape de production a été contrôlée et approuvée afin de vous offrir une qualité hors pair. De plus, elle est réparable 10 ans ce qui vous garantit une qualité sur du long terme.

Achetez dès maintenant votre machine à café Krups Essential en cliquant sur ce lien !