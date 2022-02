Kurt Cobain : Sa fille Frances est en couple avec le fils d'une star

La fille du regretté Kurt Cobain est en couple ! Sur Instagram, Frances - la fille de Courtney Love - a annoncé la bonne nouvelle en légende de plusieurs clichés dont un portrait de son amoureux. L'heureux élu se prénomme Riley et se trouve être le fils du célèbre Tony Hawk.

"J'ai fait une pause d'un an sans poster sur Instagram, ce qui a été exceptionnellement bon pour ma santé mentale, émotionnelle et spirituelle. 2021 m'a amené plus dans le moment présent que je ne l'ai jamais été, ce dont je suis profondément reconnaissante.", a-t-elle écrit avant d'ajouter : "Je voulais partager quelques moments qui ont été capturés / créés au cours de cette année passée et qui m'ont apporté une grande quantité de joie. J'espère que l'année 2022 de chacun sera remplie de connexions authentiques, de beaucoup de chaleur et de découverte profonde de soi. bonne année."

En légende, Riley Hawk a commenté cette publication en écrivant simplement : "Bonne année mon amour". La jolie blonde a rapidement répondu à son chéri : "Je t'aime plus que tout". Une belle officialisation pour les tourtereaux qui semblent être en couple depuis plusieurs mois.