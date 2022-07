Kyan Khojandi papa pour la première fois, mais qui est la mère de l'enfant ?

Le coaching et la mise en scène du one man show de Kyan Khojandi, intitulé La bande-annonce de ma vie, c'était elle. Grâce à cet amour que Christine Giua partage avec lui, la vie a pris un tournant bien différent. Le seul regret, pour le présentateur de la pastille Hot Ones, c'est que Liam n'aura jamais la chance de rencontrer son grand-père paternel. En 2019, à l'occasion d'une longue interview accordée au magazine Society, Kyan expliquait effectivement qu'il avait perdu son papa, géologue iranien, après des mois de lutte à l'hôpital. "Tu te rends compte qu'une visite, c'est rythmé par des gestes, des discussions, et par le fait de se demander : 'Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il va mourir ?', regrettait-il. Se dire au fond de soi : 'Ça me ferait tellement de bien qu'il meure enfin.' Parce que c'est trop dur à vivre. Tu te réveilles le matin et tu as envie que ton père soit mort parce que tu veux mettre un terme à cette souffrance. C'est honteux de se le dire, mais tu penses : 'Il faut que ça se termine...'"