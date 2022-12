Kylian Mbappé encore lynché par Emiliano Martinez en Argentine, une supportrice défile totalement nue

C'est un moment unique pour le peuple argentin, qui peut célébrer son troisième titre de champion du monde, plus de trente-six ans après son dernier titre, lorsque Diego Maradona était la star. Cette année, c'est Lionel Messi, le joueur du Paris Saint-Germain, qui est sur le toit du monde et pour l'accompagner, il a pu compter sur des coéquipiers en très grande forme, à l'image du gardien de but, Emiliano Martinez. Ce dernier a écoeuré les Français lors de la séance de tirs au but et permis à son pays de remporter la compétition. Si on l'a vu venir réconforter Kylian Mbappé après la rencontre, il a fait preuve de beaucoup moins de classe par la suite.

Au moment de recevoir son trophée de meilleur gardien de la compétition, Emiliano Martinez a effectué un geste obscène et qui a beaucoup choqué les téléspectateurs, mais ce n'est pas fini. Arrivés à Buenos Aires, la capitale de l'Argentine, les joueurs ont paradé dans les rues de la ville pour communier avec leur fans et le gardien de but a eu un nouveau geste qui a beaucoup fait réagir. Sur une photo, on le voit avec une poupée dans les bras, sur laquelle on peut apercevoir le visage de Kylian Mbappé. Une façon de moquer la star des Bleus, qui plus est juste à côté de Lionel Messi, son partenaire en club. Les retrouvailles s'annoncent glaciales entre les deux stars...