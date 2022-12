Coupe du Monde : Emiliano Martinez et son geste obscène, le gardien argentin atomisé après la finale

On ne me cherche pas

Un geste vulgaire, dont s'est expliqué Emiliano Martinez pour AS. "J'ai fait ça parce que les Français me huaient. On ne me cherche pas", a-t-il déclaré, expliquant ainsi que son action visait directement les supporters tricolores présents dans le stade. À noter que le portier de 30 ans a également fait parler de lui, après le match, pour une autre initiative, là aussi jugée comme provocante par les observateurs, à savoir sa "minute de silence" dédiée à Kylian Mbappé. Une séquence directement filmée depuis le vestiaire argentin.

Pour rappel, cette réputation de provocateur lui colle à la peau depuis déjà pas mal de temps. Il a notamment déjà été à l'oeuvre à plusieurs reprises avec son club Aston Villa, notamment en septembre 2021 lorsqu'il affrontait Manchester United en Premier League (championnat de football anglais) et qu'il déconcentrait Bruno Fernandes au moment de tirer son penalty.