Kylie Jenner au naturel, sans maquillage : une tout autre femme !

Comme des millions de Californiens, Kylie Jenner est confinée à Los Angeles, sauf que la petite soeur de Kim Kardashian ne respecte pas tout à fait les règles en vigueur. Après avoir invité ses très nombreux fans à rester chez eux pour tenter d'endiguer la pandémie de coronavirus qui a déjà fait plus de 40 000 morts aux États-Unis, la jeune milliardaire de 22 ans est sortie le 19 avril 2020.

Kylie Jenner a été photographiée à Beverly Hills, alors qu'elle allait rendre visite à l'une de ses meilleures amies, Stassie Karanikolaou. Pieds nus, vêtue d'un ensemble sweat et jogging Amiri à plus de 1300 dollars, la maman de Stormi n'avait aucun artifice. Pas de maquillage et des cheveux au naturel et courts, relevés en chignon. C'est une tout autre Kylie qui s'est dévoilée ce jour-là. D'ordinaire, la fille de Kris Jenner s'affiche très maquillée pour promouvoir sa ligne de cosmétiques Kylie Cosmetics, mais aussi son autre marque, Kylie Skin. Ses photos, notamment publiées par le Daily Mail, n'ont pas manqué d'interpeller.