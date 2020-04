Kylie Jenner : Prise en flagrant délit de Photoshop, elle supprime tout !

C'est à croire qu'elles le font exprès. Pourtant richissimes, on a l'impression que les soeurs Kardashian/Jenner se sentent obligées de retoucher elles-mêmes les photos qu'elles publient sur les réseaux sociaux. Régulièrement, elles se font épingler pour leur utilisation abusive de Photoshop. Il était d'ailleurs bien difficile de louper le dernier fail de Kylie Jenner...

Sur une photo d'elle en bikini - prise dans sa toute nouvelle villa à 36 millions de dollars -, on voit le bord de la piscine se creuser étrangement à l'approche de son fessier. Devant cette anomalie, les internautes ont alors massivement crié au Photoshop disaster et Kylie Jenner a fini par supprimer sa publication... uniquement pour reposter (quasiment) les mêmes photos quelques heures plus tard.

Cette fois, la milliardaire s'est contentée de rogner la photo qui posait problème, supprimant ainsi ce bord de piscine difforme. Une manière comme une autre d'assumer son utilisation abusive de logiciels de retouche photo.

Kylie Jenner n'en est pas à son coup d'essai. La semaine dernière, des photos de paparazzi ont fait surface sur les réseaux sociaux, montrant la jeune femme de 22 ans en jogging, paquet de chips à la main, ne ressemblant en rien aux photos qu'elle poste sur Instagram. Beaucoup de ses abonnés déplorent surtout le fait qu'elle fonce énormément sa peau, naturellement blanche, sur Instagram.