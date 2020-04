Daniela Martins en bombe sur les réseaux : la réalité est toute autre !

Il n'est plus rare de nos jours de constater que l'image a pris une place importante dans notre société. Une image souvent biaisée par les retouches et autres artifices pour paraître au meilleur de sa forme sur les réseaux sociaux. Camille Cerf a d'ailleurs souhaité mettre en garde sur ces principes récemment, pointant du doigt de célèbres stars telles que Kylie Jenner pour étayer ses propos.

Daniela Martins est quelque peu allée dans son sens ce samedi 25 avril 2020. Influenceuse, elle fait de son image un business juteux et aime dévoiler son corps sculpté grâce à ses nombreuses séances de sport. Et pourtant, l'ancienne candidate de Secret Story prône aussi le naturel, surtout depuis qu'elle est maman de deux enfants, une petite fille née en 2016 qu'elle appelle E. et un garçon né en février 2019 dont le prénom commence quant à lui par la lettre V. Ainsi, elle assume totalement le fait que ses accouchements aient laissé des traces.

La jolie brune a donc révélé un avant/après bluffant sur Instagram le 25 avril 2020, afin d'expliquer à quel point il était facile de gommer ses défauts à travers une simple photo. "Ce que je vous montre Vs ce que vous ne savez pas !", légende-t-elle sous un montage photo où elle apparaît d'un côté le ventre plat et tonifié et de l'autre, avec des bourrelets. La différence est saisissante !

"Maman de deux enfants, j'ai enchaîné les grossesses, j'ai enchaîné les allaitements, mon corps a porté, mon corps a créé et supporté. Mon corps a des traces. Mon corps. Mon histoire", écrit-elle ensuite en toute honnêteté. Son but est d'inviter sa communauté à s'accepter également : "Tâchez de l'aimer chaque jour un peu plus, tâchez d'en prendre soin c'est le seule et l'unique corps que vous allez avoir, autant que la cohabitation se passe bien." Ce message positif a rapidement été salué par ses followers, lesquels se sont reconnus en Daniela Martins, lui offrant à leur tour leurs témoignages. "Tous les corps ont une histoire", "Les marques de l'amour", "Merci de nous montrer un corps post grossesse sans filtre", commentent-ils entre autres.