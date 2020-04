Camille Cerf prône le naturel et clash "les fesses XXL" d'une célèbre star

On le sait, Camille Cerf est très proche de sa communauté. Et encore plus depuis le début du confinement. Malicieuse, elle n'hésite pas de temps à autre à se montrer blagueuse. Ce fut le cas ce jeudi 23 avril 2020. La jolie blonde de 25 ans a posté une photo d'elle, censée dévoiler ses abdos en béton. Si elle assure grâce à des hashtags que le cliché est 100% naturel, il n'en est rien en réalité. Mais contre toute attente, ses fans se sont très facilement fait avoir.

Face aux nombreux messages impressionnés par sa silhouette retouchée, l'ancienne Miss France a pris la parole pour rectifier le tir. "Ce matin j'ai posté la photo de moi avec de faux abdos, une photo photoshoppée. Je vous explique l'histoire, mon meilleur pote Kev' a découvert une application pour créer des abdos et il s'est amusé à le faire sur moi. Et je me suis dis 'trop marrant, il faut trop que je le poste', parce que c'est tellement évident que personne ne va y croire." Sauf que c'est tout le contraire qui s'est produit et "une grande partie des gens y ont cru", s'étonne-t-elle encore. Un résultat qui lui a fait prendre conscience de la place de l'image des corps dans notre société actuelle. "Les gens sont tellement confrontés à la retouche, aux filtres que, en fait, ils ne se rendent pas compte tellement il y en a partout. Et je trouve ça ouf parce que ça veut dire qu'aujourd'hui notre vision de la réalité, et finalement de la beauté, est complètement biaisée. Que ce soit par retouches photos ou par retouches chirurgicales...", réalise-t-elle perplexe.

C'était mon petit coup de gueule

Camille Cerf s'appuie alors sur des personnalités très connues du grand public pour avoir usé encore et encore de la chirurgie pour se faire entendre. "Moi, ça me choque que des filles comme Kylie Jenner, Kendall Jenner, Bella Hadid... puissent être aujourd'hui des icônes de beauté ! Je les trouve trop belles, mais bon elles ne ressemblaient pas à ça", rappelle-t-elle.

Et de poursuivre en faisant l'éloge de ses copines reines de beauté : "Aujourd'hui, quand je regarde toutes les Miss France, qui ont toutes des physiques différents, je me dis que c'est ce genre de femmes qu'on devrait prendre comme modèle plutôt que Kylie Jenner qui a les seins et les fesses XXL ou Kendall qui est de plus en plus mince au fil du temps... Finalement, c'est pas ça la vérité. Bref, c'était mon petit coup de gueule. Mais en vrai je ne suis pas énervée hein." Et il est vrai que lorsqu'on tombe sur les récentes photos de l'ex de Travis Scott au naturel, le changement est saisissant...