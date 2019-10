Miss France grossophobe ? Camille Cerf fait des révélations...

En plus d'être la présentatrice du Super Bêtisier sur NRJ12, Camille Cerf, ex-Miss France 2015, a sorti une collection capsule de lingerie en septembre 2019. L'occasion pour la magnifique jeune femme de se montrer 100% naturelle tout en restant glamour. Au diable les retouches photos et la surdose de maquillage, Camille Cerf défend la simplicité.

Invitée sur le plateau de Buzz TV, la jeune femme a tenu à s'exprimer sur les récentes polémiques accusant le comité Miss France de grossophobie. En effet, Amandine Billoux, candidate à l'élection de Miss Auvergne affirme avoir été recalée à cause de son poids. Camille Cerf a expliqué : "Le comité Miss France n'est pas coupable. En réalité, cette candidate n'a jamais eu affaire au comité Miss France, seulement au délégué de Miss Auvergne avec qui il y a peut-être eu un problème." "En tout cas, ce n'est pas une bonne solution de régler ses soucis par les médias. Surtout quand on ne porte pas plainte derrière, ce qui est son cas. Faire un procès à la télévision, c'est chercher les problèmes là où il n'y en a pas", s'est défendue l'ancienne reine de beauté.

Les années passant, la question du poids des Miss se fait de plus en plus pesante. Et si la plupart des accusations grossophobes retombent sur l'organisation Miss France, Camille Cerf a assuré que ce n'est pourtant pas là qu'il faut chercher à régler le problème : "L'organisation Miss France se bat pour avoir cette diversité. J'ai participé à des élections régionales et je peux vous dire qu'en réalité, les Français ne sont pas prêts à voir des Miss rondes sur les podiums." La jeune femme de 24 ans a raconté une anecdote déconcertante : "Je me souviens qu'un jour, lors d'une délibération d'une élection régionale, le jury ne voulait pas élire une jeune femme, qui était pourtant la plus belle, parce qu'elle avait trop de formes. Je m'étais battue. À Miss France, une femme est éligible si elle mesure plus d'1,70 m et a une silhouette uniforme."

Malgré son physique parfait, Camille Cerf a d'ailleurs elle-même été victime de remarques sur son poids et a subi à plusieurs reprises de retouches photos pour lesquelles elle n'avait pas été consultée. Une manie qui a le don de l'agacer et contre laquelle elle se bat au quotidien.