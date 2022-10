Kylie Jenner : Robe en dentelle, lingerie apparente et mitaines... elle ose un incroyable look !

Par Anouchka Volkov Rédactrice Anouchka mène l’enquête pour dénicher et trouver tous les scoops liés aux stars. Aucune mission n’est impossible pour cette journaliste possédant un véritable sang-froid.

Elle est arrivée il y a quelques jours et on ne parle presque que d'elle ! Star des défilés de la Fashion Week, Kylie Jenner a osé une nouvelle tenue très sexy à l'occasion de la soirée BoF 500 du magazine "The Business of Fashion" à l'hôtel Shangri-La.

Lorsqu'il s'agit de se démarquer, Kylie Jenner fait rarement dans la dentelle. Le 1er octobre 2022 est pourtant l'exception qui confirme la règle. Invitée à la soirée BoF 500 du magazine The Business of Fashion à l'hôtel Shangri-La lors de la Fashion Week de Paris, la soeur de Kim Kardashian est apparue avec une étonnante création imaginée par le designer de la marque Mugler, Casey Cadwallader. Une pièce réalisée exclusivement pour épouser et magnifier les formes voluptueuses de la jeune femme et qui laisse entrevoir son corps par de délicats et subtils jeux de textures et de transparences.

Fan du créateur Thierry Mugler (disparu le 23 janvier 2022 à 73 ans), toute la famille Kardashian lui avait rendu un vibrant hommage sur les réseaux sociaux en partageant un cliché sur lequel chacune des femmes du clan portait une robe de la griffe. "Toutes en Mugler" pouvait-on lire en légende. Kylie Jenner n'est d'ailleurs pas la première du clan Kardashian à avoir une robe de la maison Mugler puisque Kim Kardashian avait également eu la chance de porter une création de Thierry Mugler pour le Met Gala en 2019. Longue robe transparente en silicone ornée de cristaux suspendus comme des gouttelettes d'eau, elle avait été le centre de toutes les attentions sur le tapis rouge. "Je n'ai jamais autant souffert de ma vie", confiait l'ex-femme de Kanye West deux mois plus tard dans les colonnes du Wall Street Journal, expliquant qu'elle avait dû porter un corset très douloureux pour porter cette robe. Espérons que Kylie n'ai pas eu les mêmes problèmes pour porter cette création !

Quelques heures auparavant, Kylie Jenner était apparue dans une robe crème très moulante pour se rendre à des essayages chez Balenciaga. Aux pieds, elle portait d'étranges bottines en latex dévoilant ses doigts de pied à la manière de tongs de la marque Maison Margiela.