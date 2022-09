Kim Kardashian très amincie : sa perte de poids fulgurante inquiète, conséquence d'un régime dangereux ?

Être rapide n'est pas efficace

"Je n'ai pas mangé de glucides ni de sucre depuis environ trois semaines" avait-elle assuré, ne consommant alors que des légumes et "les protéines les plus propres". La jolie brune a perdu près de 7 kilos. Une méthode qualifiée de "dangereuse" pour la santé physique et mentale par plusieurs experts. Certains d'entre eux jugent également cette pratique comme inefficace, notamment une diététiste américaine nommée Caroline Thomason, qui s'était exprimée sur ce sujet pour le site Eat This.

"Nous le voyons encore et encore avec les régimes yo-yo, où les gens perdent rapidement du poids pour finalement le reprendre, et souvent davantage, à cause de l'effet de rebond. Et généralement, plus vite le poids disparaît, plus vite il revient. En d'autres termes, vouloir être rapide n'est pas efficace", a-t-elle déclaré avant d'ajouter : "Un régime pour perdre du poids doit se faire de manière réfléchie au fil du temps en mettant l'accent sur des habitudes favorisant la santé, comme manger beaucoup de fruits et de légumes, se concentrer sur des repas et des collations équilibrés, faire de l'exercice quotidiennement et bien dormir."