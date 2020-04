Kylie Jenner : Sans maquillage, en bikini, la bombe confinée séduit

Même confinée, Kylie Jenner a le sens des priorités ! Elle fait toujours activement la promotion de ses marques de produits de beauté et de soins cutanés. La jeune maman star les mentionne sur ses selfies Instagram, images sur lesquelles elle se montre aussi au naturel.

"Je m'occupe en essayant des choses avec le maquillage. Et vous ?", a récemment demandé Kylie Jenner à ses plus de 171 millions d'abonné(e)s. La bombe de 22 ans profite également du confinement pour passer des journées en pyjama et sans maquillage, comme en témoigne sa publication du dimanche 26 avril 2020. Kylie s'est présentée aux internautes le visage naturel - et vêtue d'une chemise Versace. En légende, elle mentionne le compte sa marque de produits pour la peau, @kylieskin.

La jolie brune s'est filmée écoutant la chanson The Scotts, le nouveau single de son ex-compagnon Travis Scott et son idole, Kid Cudi.