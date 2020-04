Kylie Jenner : Journée confinement sans maquillage et en pyjama

Coronavirus et confinement obligent, Kylie Jenner est privée de sortie ! Elle communique avec ses followers Instagram et partage des moments de sa quarantaine. Comme beaucoup d'entre eux, la bombe passe ses journées sans maquillage et en pyjama.

Toujours dans sa story Instagram du jeudi 23 avril 2020, Kylie Jenner a publié une vidéo de sa fille de 2 ans. Stormi porte des lunettes de soleil à son nom et un t-shirt blanc taché. "Qu'est-ce que t'as fait pour le dîner ? T'es devenue folle !", lui demande la jeune maman. La remarque n'a pas retenu l'attention de la fillette, qui a passé la soirée avec son père Travis Scott. Le rappeur a fêté le lancement de son personnage dans Fortnite et autorisé Stormi à jouer à la Playstation.

Malgré le confinement, Kylie Jenner et Travis Scott parviennent à alterner les gardes. Les deux ex font toujours l'objet de rumeurs de réconciliation, la faute à Kylie qui a récemment publié d'anciennes photos de leur couple sur Instagram. Qu'en est-il réellement ? Réponse dans les semaines et mois à venir...

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos