L'amour est dans le pré 2019 : Yves amoureux, François "dans la merde"

Dans ce nouvel épisode de L'amour est dans le pré 2019 diffusé le 28 octobre, les séjours à la ferme prennent un tournant décisif pour Jean-Michel, Sophie-Élodie, Yves, François le Bourguignon et François le Vendéen. Résumé !

François le Bourguignon embarrassé par Lisa

François le Bourguignon, producteur de lait et de fromage de 45 ans, a eu un coup de foudre pour Catherine lors du speed dating. Un coup de coeur qui s'est confirmé lors du séjour à la ferme, au grand dam de Lisa. La prétendante qui est très au courant de la situation a fait le choix de rester chez François. Mais, le lendemain matin, elle lui tend une perche et lui demande s'il souhaite la voir partir... tout en lui faisant comprendre qu'elle veut rester. François, ne voulant pas la froisser, botte en touche. Face caméra, Catherine est moins conciliante. Elle veut être seule avec le producteur, mais tient à ce que ce soit lui qui l'annonce.

C'est donc à trois qu'ils visitent les Hospices de Beaune et, dans une salle un peu sombre, Christine et François osent se tenir la main ! Un peu plus tard, Lisa tend une nouvelle perche à François. Même procédé, elle lui demande s'il souhaite qu'elle s'en aille tout en reprécisant qu'elle préfère rester. Cette fois, François fait comprendre qu'elle n'est pas conviée à la sortie au restaurant. Et c'est tant mieux, car il en profite pour embrasser Christine pour la première fois.

Le lendemain, Lisa est toujours là et François garde ses distances avec Catherine pour ne pas la blesser. Mais Lisa n'est pas dupe et sent ENFIN qu'elle est de trop...

Yves et Lucienne amoureux

Yves (56 ans), qui n'est autre que le frère de Gégé, et Lucienne ont échangé un premier baiser lors du dernier épisode les concernant. C'est donc l'heure du départ pour Marie-Rose et le moment, pour le nouveau couple de L'amour est dans le pré, de se rapprocher vraiment. Après une promenade bras dessus bras dessous, Yves et Lucienne se préparent pour aller au restaurant. L'éleveur confie au journaliste qu'il est amoureux et avoue l'avoir dit à sa Lulu, laquelle lui a aussi avoué ses sentiments hors caméra. Ils sont sur la même longueur d'onde. "Tu es belle comme tout, ma chérie", lance Yves lorsqu'il voit Lucienne moulée dans sa jupe en cuir et son chemisier blanc. Il lui fait même une déclaration d'amour au restaurant.



Place ensuite à une soirée dans une boîte de nuit. Gégé et Anne-Marie sont là, ils découvrent un Yves transformé. De son côté, le candidat et Lucienne osent un slow et s'embrassent tout en se balançant.

François le Vendéen "dans la merde"

François le Vendéen (34 ans), éleveur de vaches dans les Pays de la Loire, ne sait plus où donner de la tête entre Nicole et Estelle. Lors d'une sortie au bord de la mer, le candidat organise un tête-à-tête avec chacune d'elles. Il drague Nicole qui minaude et finit par poser sa main sur sa cuisse, elle place ensuite ses jambes entre ses cuisses et l'embrasse à plusieurs reprises (notamment pour s'excuser de lui avoir craché dessus).

Estelle est plus discrète face à un François toujours aussi enclin à toucher ses prétendantes. Il lui fait un bisou, vante ses charmes, mais elle est distante. Elle explique avoir besoin de plus de temps, mais concède tout de même à lui faire un bisou sur la joue.

Le soir venu, en plein milieu d'un dîner au restaurant, Nicole demande à s'éclipser avec François. Sympa pour Estelle... Elle lui lance : "Tu sais que je t'aime bien. Je pense que tu l'as remarqué. Tu as aussi remarqué que j'essaie de faire des petits gestes... Il y a un truc qu'il faut que je fasse, sinon je ne suis pas bien." C'est alors qu'elle l'embrasse sur la bouche. François avoue que ça le démangeait aussi et parle de magie. Il semble flatté de voir Nicole oser autant et l'embrasse en retour. Cependant, il demande à Nicole de rester discrète... alors qu'elle souhaite qu'il fasse part de son choix (qui n'a pas vraiment été fait) à Estelle. Nicole a-t-elle pris de vitesse François et donc influencé son choix ? De lui-même, il avoue face caméra être "dans la merde".

Jean-Michel très heureux

Jean-Michel (53 ans), ouvrier agricole dans l'Aube et papa de quatre filles, et Christine avaient échangé des baisers bien humides. Pour cette nouvelle journée, direction une activité tir à l'arc pour le duo. Une sortie lors de laquelle Jean-Michel multiplie les blagues très très potaches. Place ensuite à une séance de jardinage... toujours placée sous le signe de l'humour.

Le soir, nouvelle sortie au restaurant pour le couple. Christine a peur de retourner au travail, lui ne veut pas que les choses tournent mal entre eux. Ils évoquent ensuite leurs premiers souvenirs communs. Jean-Michel multiplie les compliments et Christine fait des révélations sur son speed dating. Elle raconte notamment qu'elle a fait exprès de monter les marches lentement pour qu'il l'admire.

Le lendemain, un barbecue est organisé chez Jean-Michel, l'occasion pour sa prétendante de rencontrer ses amis. Christine est à l'aise et l'ouvrier agricole lui fait une déclaration face à tout le monde. "Le courant est passé. J'avais déjà l'impression de faire partie de la famille", raconte Christine face caméra. Lui confie être amoureux et avoir pleuré de bonheur après les speed dating.

Sophie-Élodie finit seule

Sophie-Élodie (35 ans), la maraîchère du Calvados, a accueilli Vincent (34 ans) et Olivier (38 ans) chez elle. Mais elle le sait, avec Olivier, il n'y aura jamais rien d'autre que de l'amitié. Elle le lui dit, il est d'accord. Avec Vincent, la maraîchère déchante lorsqu'il lui annonce qu'il voit, lui aussi, juste une amitié entre eux. Ils décident de ne pas donner suite à cette aventure. Sophie-Élodie essuie quelques larmes.

M6 était leader de la soirée grâce à cet épisode de L'amour est dans le pré 2019. 3,33 millions de téléspectateurs étaient devant leur petit écran, soit 15,3% de part de marché sur les individus de 4 ans et plus.