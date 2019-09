L'amour est dans le pré : Annick topless pour soutenir les Bleus

L'amour est dans le pré, c'est de l'histoire ancienne pour Annick. L'ancienne prétendante de Thierry (de la saison 10, en 2015) travaille aujourd'hui au sein d'une webradio baptisée Radio Vibe. Les personnes qui l'apprécient peuvent aussi suivre ses aventures sur Facebook. Un réseau social sur lequel elle fait régulièrement grimper la température.

Annick n'hésite en effet pas à poser en robe sexy ou en bikini. Et depuis le 20 septembre 2019, elle a tout donné afin de soutenir les Bleus pour la Coupe du monde de rugby. "Coupe du monde rugby. Tous avec l'équipe de France. Nous leur souhaitons de nombreux essais et de belles transformations. À la veille de l'entrée en lice des Bleus contre l'Argentine (samedi 9h15), Guilhem Guirado assure que les Bleus ont retrouvé la confiance au fil de la préparation. Pour le talonneur et capitaine, l'équipe de France est montée en puissance, la voilà prête à en découdre. Et moi aussi", a-t-elle légendé un diapo photos. Sur la première, on peut la découvrir tout sourire, simplement vêtue d'un maillot afin de mettre ses jambes en avant. La belle blonde a aussi posé avec une chemise ouverte, alors qu'elle était topless, puis complètement topless avec un ballon de rugby dans les mains.