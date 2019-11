L'amour est dans le pré - Bernadette sévère avec Lionel : "Il a fait le con"

Coup de sang pour Dédette lors de l'épisode de L'amour est dans le pré diffusé le 4 novembre 2019, sur M6. Lors d'un dîner entre amis, Bernadette s'est emportée contre son prétendant Lionel. L'ouvrière agricole de 57 ans lui a ensuite demandé de quitter l'aventure, une histoire sur laquelle elle est revenue auprès de nos confrères de Télé Loisirs.

À lire aussi Cristina Cordula sévèrement taclée par une candidate de L'amour est dans le pré

"Lionel m'énervait depuis un moment déjà ! En fait, dès son arrivée à la gare, quand il m'a dit qu'il n'avait ni baskets ni bottes alors qu'il savait que j'adorais marcher et que j'étais en contact avec des vaches, je me suis demandé ce qu'il était venu faire dans cette aventure. Donc il fallait que ça sorte", a confié Bernadette. Au début, elle n'a pas osé le recadrer devant les caméras car elle avait peur de l'image que cela pouvait renvoyer. Mais plus le temps passait, plus elle avait du mal à se contenir : "J'ai appelé la psychologue de l'émission qui m'a dit de me calmer et de parler avec Lionel. Je ne sais même pas pourquoi je me suis emportée à ce moment précis. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase."

Pourtant, Bernadette a pris le temps de relire sa lettre à tête reposée et, sur le papier, Lionel lui correspondait. "On aurait dit que ce n'était pas le même mec. (...) Après, Lionel reste quelqu'un de bien, mais avec moi, ce n'était pas possible. Cela arrive, l'erreur est humaine. Je ne comprends pas son attitude. Il a fait le con. J'ai l'impression qu'il a joué un rôle, que c'était comme une sorte de pari avec des copains. Quand il est parti, j'étais contente et soulagée", a admis l'agricultrice auprès de nos confrères. Elle a ensuite expliqué pourquoi dès le speed dating, elle n'avait pas vraiment accroché avec son prétendant : "Il m'a énervée en me proposant de danser alors que je ne voulais pas le faire devant la France entière. Et puis, quand j'ai vu qu'il ne voulait pas m'appeler 'Dédette', je me suis dit qu'il allait être chiant."

Vous l'aurez donc bien compris, il n'y avait aucune histoire d'amour possible entre Dédette et Lionel. En revanche, cela semble bien partie entre André et la blonde au caractère bien trempé. Affaire à suivre...