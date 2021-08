L'amour est dans le pré : Claude et Caroline de nouveau en couple après trois ruptures !

Aux dernières nouvelles, ils avaient rompu pour la troisième fois ! Caroline et Claude, candidats de L'amour est dans le pré 2015, ont été aperçus ensemble le 1er août 2021. Ils ont rendu visite à un autre couple de l'émission de dating rural de M6 : Emmanuelle et Yoann de la saison 5, diffusée en 2010.

Le quatuor a pris la pose ensemble. "Claude et Caroline, saison 10 de L'amour est dans le pré. Simples, gentils, agréables... ce fut un moment fort sympathique où nous avons été heureux de partager nos souvenirs communs de l'émission et échanger sur notre vie d'après. Nous leur avons fait goûter notre huile et avec générosité ils nous en ont acheté et donné à un ami restaurateur dans un gastronomique pour faire la promotion de notre produit artisanal de qualité. Un geste gratuit qui veut dire beaucoup", ont fait savoir Emmanuelle et Yoann qui fabriquent des produits artisanaux.

Un abonné intrigué a ensuite demandé s'ils s'étaient remis ensemble et ils ont le droit à une réponse très claire : "Oui et ils sont plus heureux que jamais."