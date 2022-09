L'amour est dans le pré : Un couple attend son 2e enfant, le sexe du bébé ne plaît pas à leur aîné

Après l'épisode inédit de L'amour est dans le pré, marqué par un gros rapprochement entre Jean et une prétendante ou encore par le départ soudain d'une soupirante d'Alexandre, les téléspectateurs avaient rendez-vous avec un nouveau numéro de L'amour vu du pré. Ce fut alors l'occasion de prendre des nouvelles de Nathalie et Victor, rencontrés en 2017 sur le tournage de la saison 12.

Les caméras de M6 ont alors pris des images du couple amoureux comme au premier jour et qui attend un heureux évènement. En effet, la productrice et vendeuse de fromages de chèvre est apparue en train de porter un panier de linge, lequel cachait au départ son ventre arrondi. Mais Nathalie est rapidement passée aux révélations. "Surprise, on attend le deuxième !", a-t-elle annoncé. Et pour elle d'indiquer le sexe de bébé : "Et en plus, c'est une petite fille, donc le choix du roi". Nathalie et Victor se sont par ailleurs réjouit d'avoir "voulu" ce bébé et de l'avoir "eu rapidement". "Pour le prénom, on l'appellera Cunégonde", a ensuite plaisanté le passionné de rugby qui a automatiquement essuyé un refus de la part de sa compagne.

Dans L'amour vu du pré, Nathalie et Victor ont également été filmés avec leur fils aîné, né en 2018 et dont on ne connaît toujours pas le prénom. Rien de bien étonnant lorsqu'on sait que l'agricultrice avait mis six mois à le présenter sur ses réseaux sociaux. "Nous avons hésité avant de le révéler car on souhaite protéger notre enfant. Nous ne voulons pas qu'il soit médiatisé", expliquait-elle lors d'une interview pour Purepeople.com en avril 2019.

Aujourd'hui âgé de 4 ans, le bambin a naturellement bien grandi, à tel point qu'il a partagé son ressenti mitigé sur l'arrivée d'une fille dans la famille. "Non, moi je veux un petit frère", a-t-il lâché, l'air boudeur. Mais ses parents l'assurent, "il prend déjà soin de sa petite soeur" en multipliant les bisous sur le ventre de sa maman ou en prêtant déjà ses jouets au bébé pas encore né. Une chose est sûre, a quatre, ils vont former une belle et unie famille.