L'île de la tentation : Une ex-candidate maman pour la 1e fois après un accouchement long et difficile

C'est une magnifique nouvelle qu'a annoncé Lysa Rose le 28 novembre dernier. Sur Instagram, l'ancienne candidate de télé-réalité, découverte en 2019 dans L'île de la tentation, a révélé avoir donné naissance à son premier enfant. Un heureux événement qu'elle a accueilli avec son compagnon Marco. Les internautes ont d'ores et déjà pu faire connaissance avec la petite fille qui a pointé le bout de son nez en découvrant une série de photos prises sur le vif et sans filtre histoire de montrer la réalité de la situation. Ces photos ont d'ailleurs été immortalisées peu après un très long accouchement marqué par des complications comme Lysa Rose l'explique en légende.

"Après 13h de pré-travail, 26h de travail et une césarienne, l'amour de notre vie à vue le jour le 18 novembre à 16h53. C'est un beau bébé de 52,5cm et 3k9. On a vécu tellement d'émotions en 9 jours, les débuts ont été durs et on a du rester à l'hôpital. Mais en même temps on s'émerveille à chaque seconde devant elle... Ne vous inquiétez pas, on est aujourd'hui toutes les deux en parfaite santé", a-t-elle écrit.