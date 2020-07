La Compagnie créole : La surprenante nouvelle version de leur chanson culte

"Sortons masqués". C'est la nouvelle chanson de la Compagnie créole, ou plutôt, il s'agit d'une reprise de son célèbre titre Bal Masqué, sorti dans les années 80. Le groupe s'est réuni pour tenter de sensibiliser les Français sur les nouvelles mesures à respecter.

Ainsi, 19 juillet dernier, à la veille de l'entrée en vigueur du décret sur le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos, une vidéo a été mise en ligne sur YouTube dans laquelle tous les membres de la Compagnie apparaissent masqués pour inciter à sortir couvert. "Décalécatan, décalécatan, ohé, ohé / Décalécatan, décalécatan, ohé, ohé / On sort masqués, ohé, ohé / Sortons masqué ohé ohé, il ne faut pas mettre les autres en danger / Mais n'arrêtons pas de danser, bouger, masqués", chantent-ils avec toujours autant de rythme. En plus de rappeler la nécessité du port du masque, ils soulignent subtilement les gestes barrières à suivre précautionneusement. "Se laver les mains et respecter les distances. (...) Il ne faut pas mettre les autres en danger, n'arrêtons pas de bouger masqués", peut-on entendre.

Tout le monde était partant

Interrogée par France Bleu, Clémence Bringtown, la chanteuse martiniquaise, a expliqué comment le morceau Bal masqué avait pu s'offrir une nouvelle jeunesse. "L'idée est née pendant le confinement. Ça m'a fait rigoler, les gens s'amusaient, ils ont été inspirés par Le Bal masqué parce qu'on ne parlait que de ça ! En réalité, j'étais très contente parce que ça permettait de faire passer le message."

Clémence Bringtown confie avoir pu bénéficier d'un soutien de taille lors de la conception de ce projet, celui de l'AFNOR, l'organisme qui certifie la qualité des maques. Il n'en fallait alors pas plus pour que les autres membres du groupe soient convaincus. "J'ai appelé mes copains, et il n'y a eu aucun problème. Tout le monde était partant. Depuis chez eux, ils se sont filmés. Et on a aussi cherché des images d'archives. On voulait faire quelque chose d'amusant pour que les gens portent le masque, mais on ne pensait pas que ça allait tomber pile-poil au moment où c'est devenu obligatoire. Ce n'était pas prémédité, c'était juste pour s'amuser !"

Cette réunion fortuite leur a donné envie de se retrouver dans d'autres circonstances. En effet, Clémence Bringtown a annoncé leur prochain retour sur scène à l'occasion de plusieurs concerts de Gospel en France en 2021.