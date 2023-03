La fille d'une légende du football, qui vient d'être maman, débarque sur OnlyFans !

S'il y a bien un pays où le football est considéré comme une religion, c'est bien le Brésil et si Pelé est considéré comme un dieu vivant, plusieurs joueurs ont marqué durablement l'esprit des brésiliens. On peut évidemment citer Neymar, toujours en activité et qui fait rêver des millions de gens à travers la planète. Ronaldinho, également passé par le PSG est considéré comme l'un des footballeurs les plus talentueux de tous les temps et le pays s'est fait une véritable spécialité des joueurs techniques et des buteurs de génie. Si l'on remonte un peu dans le temps et que l'on fait un bond dans les années 90, la grande star carioca n'est nul autre que Romario.

L'attaquant de poche a réussi une carrière extraordinaire, passant par les plus grands clubs européens de l'époque, du PSV Eindhoven au FC Barcelone et son nom est associé pour toujours à l'équipe du Brésil et à la victoire en Coupe du monde 1994. Aujourd'hui, l'ancien footballeur de 57 ans a totalement changé de carrière puisqu'il s'est lancé en politique dans son pays natal, mais ce n'est pas vraiment pour son activité professionnelle qu'il fait parler de lui ces derniers jours. Père d'une jeune fille de 25 ans, cette dernière est devenue une influenceuse très populaire sur les réseaux sociaux. Danielle Favatto peut compter sur une communauté de plus de 270 000 abonnés sur Instagram et elle a récemment décidé de se lancer sur OnlyFans !

J'ai pensé que c'était une bonne idée de créer un profil sur la plate-forme pour faire des vidéos sur le sujet

La jeune femme a récemment accouché de son premier enfant et elle a tenu à s'expliquer sur son choix. "J'ai créé mon profil OnlyFans pour partager un peu plus mon expérience de jeune maman", indique-t-elle, dans des propos relayés par CNews, avant de poursuivre : "Je ne voulais pas avoir d'enfant, mais j'ai changé d'avis de nulle part. Je ne savais pas comment m'occuper des enfants. J'étais le genre de personne qui s'énervait si un enfant pleurait dans un avion. Comme j'apprends tous les jours, j'ai pensé que c'était une bonne idée de créer un profil sur la plate-forme pour faire des vidéos sur le sujet."