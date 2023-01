Mort de Pelé : sa veuve Marcia inconsolable devant son cercueil, les images déchirantes

C'est l'une des plus grandes légendes du sport qui s'est éteinte le 29 décembre 2022. À 82 ans, Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé nous a quittés après plusieurs années de lutte contre la maladie. Une disparition au retentissement mondial et qui a marqué tous les amateurs de football, même les plus jeunes, tant l'idole aura marqué son sport. Seul footballeur à avoir remporté trois fois la Coupe du monde (1958, 1962, 1970), il laisse derrière lui plusieurs enfants et une femme, Marcia Aoki, avec qui il s'est marié en juillet 2016.

Présente à Santos pour rendre un dernier hommage à son mari, Marcia Aoki a été aperçue ce 2 janvier dans la salle où le cercueil de Pelé a été installé, en plein milieu du stade. Intégralement vétûe de noire, la femme d'affaires d'origine japonaise est apparue très émue à plusieurs moments de la journée. Inconsolable, elle s'est recueillie un long moment devant la dépouille de l'ancien footballeur, qui a fait l'essentiel de sa carrière au Santos FC (toutes les photos de l'évènement sont à retrouver dans le diaporama).

Des stades au nom de Pelé partout dans le monde ?

D'autres personnalités bien connues étaient présentes pour ce moment de recueillement. Le président de la FIFA (Fédération internationale de football association), Gianni Infantino, a tenu à consoler Marcia Aoki et il a même fait une proposition qui a beaucoup fait parler. "Nous allons demander à toutes les Fédérations du monde entier, à 211 pays, de donner le nom de Pelé à un stade dans chaque pays du monde. Parce que je pense que les jeunes du monde entier, les générations futures, doivent savoir et se souvenir de qui était Pelé et de la joie que Pelé a apportée au monde", a-t-il déclaré.

Si Neymar n'a pas pu être présent, retenu par son club le Paris Saint-Germain, son père, Neymar da Silva Sr, était lui présent à Santos, tout comme des milliers d'anonymes venus rendre un dernier hommage à la légende Pelé. Le cortège funéraire qui traversera ce mardi les rues de Santos jusqu'au cimetière passera devant la maison de la mère du défunt, Celeste Arantes, âgée de 100 ans. Cette dernière n'a pas conscience du décès de son fils car "elle est dans son petit monde à elle", a déclaré sa fille.

Les dernières célébrations du roi Pelé se déroulent actuellement et c'est tout le monde du football qui pleure la disparition d'une de ses plus grandes icônes.