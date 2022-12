Mort de Pelé à 82 ans : le footballeur légendaire est décédé après un long et douloureux combat

C'est une douloureuse nouvelle qui risque de mettre le pays entier en deuil. Edson Arantes do Nascimento, plus connu nous le nom de Pelé, est mort ce jeudi 29 décembre, à l'âge de 82 ans. Considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps, peut-être aussi le plus grand champion de l'histoire du sport, Pelé est décédé après de longues semaines difficiles passées à l'hôpital. Une disparition qui va attrister des millions de Brésiliens, qui ont suivi avec attention l'état de santé de l'idole de tout un pays. L'ancien joueur de football, vainqueur de 3 Coupes du monde avec son pays était en soins intensifs depuis plusieurs jours maintenant, gravement atteint par un cancer du côlon.

Son état de santé a été des plus préoccupant et a conduit tous ses proches à se rassembler à l'hôpital de Sao Paulo pour être à ses côtés, ces derniers jours. C'est le 29 novembre dernier que Pelé était entré à l'hôpital. Sa famille donnait de ses nouvelles à travers les réseaux sociaux et il y a quelques jours, une vidéo montrant deux jeunes filles de sa famille à son chevet avait fait vivement réagir sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes trouvant cette mise en scène du roi Pelé indécente et honteuse. Considéré comme beaucoup comme le plus grand joueur de football de l'histoire, il nous a finalement quittés ce jour, comme annoncé par l'AFP. Déjà plusieurs années que la légende brésilienne se battait contre la maladie. "Même dans la tristesse, nous devons simplement être reconnaissants. Merci d'être ensemble, merci à tous pour votre amour, merci d'être capable d'être ici avec lui maintenant. Joyeux Noël", avait écrit sa fille Kelly sur les réseaux sociaux, il y a peu.

Je ne suis qu'un homme normal

Cancer des intestins, soucis cardiaques, et douleurs à la hanche, le roi Pelé était affaibli ces dernières années par des problèmes de santé qui s'accumulaient. "Cela me fait toujours autant plaisir d'être apprécié, même après toutes ces années. Je remercie Dieu tous les jours pour cela. Mais, au fond, je ne suis qu'un homme normal, avec ses défauts. Je fais de mon mieux pour rester un exemple", rappelait-il avec l'humilité qu'on lui connaît.