"Tarés", "horrible", "manque de respect" : Pelé au plus mal, le comportement de ses proches indigne les internautes !

C'est un moment très difficile à vivre pour des millions de Brésiliens, qui suivent avec attention l'état de santé de l'idole de tout un pays, Pelé. L'ancien joueur de football, vainqueur de 3 Coupes du monde avec son pays est en soins intensifs depuis plusieurs jours maintenant, gravement atteint par un cancer du côlon. Un état de santé des plus préoccupant qui a conduit tous ses proches à se rassembler à l'hôpital de Sao Paulo pour être à ses côtés. Un hôpital dans lequel il est entré le 29 novembre dernier et dont on ne sait pas encore s'il ressortirait prochainement. Sa famille donne de ses nouvelles à travers les réseaux sociaux et il y a quelques jours, une vidéo montrant deux jeunes filles de sa famille à son chevet a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux.

Une vidéo qui ne passe pas pour les amoureux de Pelé

Les internautes reprochent à la famille de celui que l'on surnomme le "roi Pelé" de le mettre en scène sur les réseaux sociaux alors que le temps est venu de s'occuper de lui et de se montrer discret. "Faire des vidéos pour les réseaux sociaux, c'est vraiment obligé là ? Ces tarés... Laissez partir Pelé avec dignité", s'indigne l'un d'entre eux, tandis qu'un autre a du mal à contenir sa colère : "Quel manque de respect, j'ai la haine". Une attitude qui déplaît fortement, jusqu'à Benjamin Da Silva, journaliste sportif et commentateur de match pour BeIn Sport, incrédule devant la scène. "J'arrive même pas à y croire tellement c'est horrible", lâche-t-il en voyant la vidéo sur laquelle on peut voir Pelé allité et visiblement très affaibli.