Diaporama : Mort de Pelé à 82 ans : le footballeur légendaire est décédé après un long et douloureux combat

Mort de Pelé à 82 ans : le footballeur légendaire est décédé après un long et douloureux combat

Info - Pelé, hospitalisé pour une infection respiratoire, rassure ses fans sur son compte Instagram - L'ancien footballeur international brésilien, Pelé (Edson Arantes do Nascimento) lors de la soirée organisé par l'horloger suisse Hublot "Hublot loves football" à l'hôtel Lutetia, dans le 6ème arrondissement de Paris, France, le 2 avril 2019. Pelé est l'ambassadeur de la Maison Hublot. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, Cyril Moreau

