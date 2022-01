Neymar pas tendre avec son père : "Tu es trop agressif"

C'est l'un des footballeurs les plus populaires de la planète et à 29 ans, il a déjà un documentaire Netflix en plusieurs parties qui lui est consacré. Dans Neymar, le chaos parfait, le footballeur du Paris Saint-Germain se dévoile comme rarement. Absent des terrains depuis plusieurs mois en raison d'une vilaine blessure, le coéquipier de Messi et Mbappé continue de faire parler de lui malgré son retrait des terrains. Arrivé au PSG en 2017 en provenance de Barcelone lors du transfert du siècle, et qui reste à l'heure actuelle le plus cher de l'histoire, le Brésilien doit beaucoup de ses choix de carrière à un homme, son père.

Dans le documentaire, il est notamment fait mention de l'accusation de viol portée à l'encontre de Neymar par la mannequin Najila Trindade en 2019. Finalement blanchi de toutes accusations, cela n'a pas empêché le footballeur d'avoir une grosse explication avec son père. Installé avec sa famille dans sa maison en région parisienne, le père de Davi Lucca s'écharpe vertement avec son patriarche, qui ne mâche pas ses mots envers son fils. "Je veux que tu comprennes que tu n'as plus à courir de risques. S'il t'arrive quelque chose, ma préoccupation, c'est que tout notre travail pour bâtir ton image sera perdue. Je ne peux pas toujours être à tes côtés. C'était le cas avant et tu aimais ça, mais tu ne veux plus de moi. Mais quelqu'un doit te protéger", lui lance Neymar Senior.

Je n'aime pas comment tu parles aux gens. Je suis contre, tu es trop agressif

Énervé par la discussion, celui qui semble avoir retrouvé l'amour auprès d'une belle influenceuse répond violemment à son père. "Je n'aime pas comment tu parles aux gens. Je ne parle pas de ce qui vient d'arriver. Je suis contre, tu es trop agressif. (...) Tu dis que je fais beaucoup de conneries. Tu me cries dessus, c'est un exemple. Tu n'aimes pas être contredit. Je n'aime pas ces discussions avec toi", rétorque-t-il.