La Lettre : Hélène Ségara, Carla Bruni, Dadju réécrivent leurs tubes pour leurs fans

Samedi 16 janvier 2021, France 2 diffuse un nouveau numéro de La Lettre. Toujours présentée par Sophie Davant, l'émission dites "d'emotainment" (un mélange d'émotion et de divertissement) a toutefois bénéficié d'un break pour revenir avec une toute nouvelle formule. En effet, alors qu'il est toujours question de mettre à l'honneur des "héros du quotidien" avec la complicité d'artistes pour leur faire des surprises, plusieurs changements ont été appliqués près d'un an après la diffusion du second numéro, en février 2020. À commencer par le décor ! Ce n'est plus au théâtre du Châtelet qu'a été tourné le programme mais dans un cadre "plus cosy" et "plus intimiste" comme l'a rapporté la chaîne.

Mais surtout, pour la première fois, les artistes invités se sont lancés dans la réécriture d'un de leur tube pour le personnaliser en fonction des fans à qui la surprise est faite. Séquence émotion attendue ! Pour ce troisième numéro, Patrick Bruel, Louane Emera, Patrick Fiori, Dadju, Carla Bruni-Sarkozy, Hélène Segara, Hugues Aufray, Agustin Galiana, Kendji Girac ainsi que Bilal Hassani ont accepté de relever ce défi.

Lors de son lancement, La Lettre avait réalisé de très bonnes audiences en rassemblant 2,34 millions de curieux devant leurs écrans. Le second numéro avait réuni 1,54 million de téléspectateurs. Nul doute que la nouvelle formule sera très suivie.

La Lettre, samedi 16 janvier 2021 sur France 2 dès 21h05