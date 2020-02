M. Pokora, Lara Fabian, Garou... ils bouleversent des fans dans La Lettre

Après son lancement en novembre dernier, La Lettre revient avec l'envie (et l'espoir) de conquérir un peu plus de téléspectateurs, samedi 1er février à 21h05, sur France 2. Sophie Davant compte cette fois sur un nouveau parterre de stars pour créer de l'émotion.

L'animatrice a mis une boîte ce nouveau numéro le 23 octobre dernier, depuis le théâtre du Châtelet, à Paris. Autour d'elle, il faudra ainsi compter sur le chanteur et jeune papa M. Pokora, la chanteuse et nouvelle coach de The Voice Lara Fabian – que l'on retrouvera donc en même sur TF1 –, les chanteurs Garou, Enrico Macias, Claudio Capéo et Yannick Noah et, enfin, sur le duo musical au succès qui ne se dément pas formé par Slimane et Vitaa.

Pour rappel, dans La Lettre, les stars se mettent au service d'anonymes pour honorer des personnes ordinaires au tempérament extraordinaire en les surprenant sur la scène du théâtre du Châtelet et chez elles, dans leur vie de tous les jours, pour les remercier et leur faire vivre des moments d'émotion inoubliables... Une manière de faire un joli geste pour des héros du quotidien qui se dévouent modestement pour les autres et donnent de leur temps, sans rien attendre en retour.

Sophie Davant a ainsi reçu des milliers de courriers adressés à la star préférée d'un de leurs proches méritants. Après avoir reçu de nombreux courriers, chacune des stars a fait un tri et a choisi la lettre qui l'a le plus touchée. Après cela, elles rendent hommage à un anonyme en le surprenant, avec la complicité de l'auteur de la lettre, sur la scène du théâtre du Châtelet ou en plein coeur de son intimité. Tout est possible : demande en mariage, annonce d'une grossesse, remerciements...

Le 1er numéro avait rassemblé 2,34 millions de téléspectateurs, pour une part d'audience de 12,5% sur les 4 ans et plus, d'après Médiamétrie.