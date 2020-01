Lara Fabian "gentiment reprise" : son attitude pointée du doigt dans The Voice

Après avoir fait ses armes dans la version québécoise du programme, la chanteuse Lara Fabian a rejoint The Voice en France, pour la 9e saison attendue dès le 18 janvier 2020. La star a déjà mis en boite plusieurs numéros et, à l'occasion d'une interview accordée à Télé Star, elle a évoqué cette expérience.

Lors de son entretien croisé avec Amel Bent, Lara Fabian et sa jeune consoeur ont évoqué l'équipe dans laquelle le (ou la) gagnant se trouve. L'interprète des tubes Je t'aime, Tout, Immortelle ou encore Tu est mon autre a admis ne pas avoir assez bataillé sur le plateau pour avoir les candidats les plus prometteurs ! "Moi, je n'ai pas du tout l'esprit de compétition. Je ne suis pas là pour gagner. J'ai même dit à l'un des talents qui hésitait d'aller chez Marc Lavoine. Je sentais que c'était ce qu'il y avait de mieux pour lui. Je ne vous cache pas que la production m'a gentiment reprise...", a-t-elle ainsi confié. Il faut dire que les gentilles piques et guerres entre coachs font en partie le sel de l'émission.

Quant à la coach Amel Bent, elle a carrément affirmé qu'il faut s'attendre à voir triompher quelqu'un de l'équipe du chanteur Pascal Obispo. "Le gagnant est chez Pascal. Je me suis battue mais il n'est pas venu chez moi", a-t-elle raconté.

Entre deux enregistrements de l'émission, Lara Fabian poursuit de son côté sa tournée mondiale avec le spectacle 50 World Tour. Un show dont le nom fait référence à son récent passage dans la cinquantaine. "Tout va bien ! Je suis assise sur le fauteuil le plus magique de la musique, je suis maman, je suis une épouse, je suis en bonne santé, je suis sereine, je suis heureuse, j'ai vendu 20 millions d'albums... Tout va bien !", a-t-elle récemment confié à Télé Loisirs.