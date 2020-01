Lara Fabian dévoile comment elle aborde ses 50 ans...

Ce jeudi 9 janvier 2020, la chanteuse Lara Fabian fête ses 50 ans. L'interprète des tubes Tout, Je t'aime, Tu es mon autre, Adagio ou encore Immortelle semble franchir ce cap avec sérénité. La diva, qui jongle entre sa tournée 50 World Tour et les enregistrements de The Voice en France, s'est confiée sur cet anniversaire.

Si, pour certaines, le cap des 40 ans est une véritable épreuve, pour d'autres, c'est la décennie suivante qui est plus rude à vivre. Mais dans le cas de Lara Fabian, force est de constater que vieillir ne lui a jamais fait peur. "Tout va bien ! Je suis assise sur le fauteuil le plus magique de la musique, je suis maman, je suis une épouse, je suis en bonne santé, je suis sereine, je suis heureuse, j'ai vendu 20 millions d'albums... Tout va bien !", a-t-elle ainsi confié à Télé Loisirs.

La diva relativise ainsi les hauts et les bas de sa carrière, alors que ces derniers albums, Camouflage et Papillon, ont connu des succès confidentiels. Nul doute que ses priorités ont changé et que ce n'est pas figurer en tête du hit parade qui compte, mais plutôt le bonheur des siens, à commencer par celui de sa fille Lou (12 ans, née de sa relation passée avec Gérard Pullicino) et de son mari Gabriel. Un clan que Lara Fabian a relocalisé au Québec, après avoir vécu en Belgique.

La chanteuse, qui dit avoir "beaucoup de tendresse pour [sa] carrière" quand elle regarde dans le rétroviseur, malgré un "bashing médiatique", regarde cependant vers l'avenir . Lara Fabian affiche ainsi clairement ses ambitions, louables. "J'ai envie de transmettre. Mon objectif est de transformer ces trois décennies d'apprentissage de mise en contact avec le plus beau et le moins beau de ce métier. Pour pouvoir contribuer et donner aux suivants, par le biais d'une pédagogie concrète que je pourrais transmettre, à l'intérieur d'une structure qui ressemblerait à une école, mais plus virtuelle qu'une école", assure-t-elle.

Thomas Montet