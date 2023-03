Lady Diana, sa nièce Amelia a épousé son fiancé : fête dans un cadre somptueux et clin d'oeil à Meghan Markle ?

Charles Spencer, frère de la défunte Lady Diana, a vécu une journée d'intense émotion ce mardi 21 mars. Sa fille Amelia, 30 ans, a épousé son compagnon de longue date. L'heureux élu se prénomme Greg Mallett, est coach sportif et conseiller en nutrition, baraqué, bien dessiné et surtout toujours fou d'amour pour la femme qu'il aime depuis plus de 13 ans. Le couple a choisi la ville du Cap en Afrique du Sud pour l'un des jours les plus inoubliables de sa vie.

Pour l'heure, les images du mariage n'ont pas été partagées par les principaux intéressés. Seule une poignée d'invités a partagé des bribes de ces instants sur les réseaux sociaux. L'une des amies de la mariée a notamment dévoilé l'une des robes que portait la nièce de Lady Diana en marge de son mariage comme le prouve le site Hello. Et la belle blonde a dû être inspirée par Meghan Markle puisque cette fameuse tenue faisait étrangement penser à celle de la duchesse de Sussex lors de la réception de mariage donnée après la cérémonie à la chapelle Saint George de Windsor.

Après un week-end de réunion de famille et de copains dans un hôtel surplombant l'océan d'après les informations du Daily Mail, les époux auraient convié leurs invités au LA Cotte Farm situé dans la vallée de Franschhoek, avec vue sur les montagnes et les vignes. Un écrin de verdure et de nature très apprécié des jeunes mariés. Amelia et Greg ont mis le paquet pour impressionner leurs proches puisque d'après les tarifs indiqués sur le site, la villa qu'ils avaient choisie ne coûtait pas moins de 1080 euros la nuit.