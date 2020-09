Laeticia Hallyday : Déclaration d'amitié à Jean-François Piège, "le parfait gentleman"

Entouré ses siens, Jean-François Piège a célébré ses 50 ans le 25 septembre 2020. Tout en le fêtant chez lui, dans son Grand Restaurant du 8e arrondissement de Paris, le chef star a reçu de nombreux messages d'anniversaire sur les réseaux sociaux. C'est à distance, depuis Los Angeles, que sa chère amie Laeticia Hallyday lui a adressé une tendre déclaration d'amitié.

"Joyeux anniversaire à mon chef préféré, mon inspiration et véritable ami. Tu es le parfait gentleman moderne à tous les niveaux. Nous t'admirons tous tellement. Avec amour, le gang des filles de LA", la veuve de Johnny a-t-elle écrit en anglais, le temps d'une story. La mère de Jade et Joy (16 et 12 ans) a également commenté sur le compte Instagram de Jean-François Piège : "Très joyeux anniversaire mon Jean François 50 ans ça se fête. Ta tendresse, ta délicatesse, ta joie de vivre, tes éclats de rires, ta gourmandise d'apprendre, ta bienveillance et mille autre qualités qui te rendent si unique et si précieux nous comblent de bonheur tous les jours. On pense à toi", a-t-elle partagé en commentaire d'une photo du chef visiblement ému.