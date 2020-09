Jean-François Piège papa : première photo craquante du bébé

Pour la première fois, la femme de Jean-François Piège (49 ans) a dévoilé le doux visage de leur fille née le 15 juin 2020. Comblée d'amour, la maman a publié une photographie de leurs deux enfants : leur fils Antoine et leur petite fille Pia, le 19 septembre 2020. Allongés côte à côte sur le cliché, les deux bambins sont déjà très complices et Antoine semble particulièrement heureux d'avoir une petite soeur. En légende, Elodie Piège écrit : "Mon yin et mon yang". Ravis de découvrir enfin les traits et la bouille de la petite fille du célèbre chef cuisiner, les internautes ont rapidement liké la photographie et félicité l'heureuse maman. "Vos magnifiques enfants...", "Trop de beauté", "Adorables", "Le bonheur" ont ainsi commenté plusieurs fans du couple.

Notre bonheur est immense

Il faut dire que lorsqu'il s'agit de sa fille, Jean-François Piège est un vrai coeur d'artichaut. Papa pour la seconde fois, l'ancien juré de Top Chef avait annoncé la naissance de sa fille en écrivant de tendres mots sur Instagram. Restaurateur particulièrement touché par la crise sanitaire du Covid-19, il avait vécu l'arrivée de sa fille comme un véritable miracle après cette période si difficile. "Après la tempête... le rayon de soleil. Notre Bonheur est immense. Ma fille. 15.06.2020", avait-il déclaré en légende d'un cliché dévoilant les minuscules et craquants pieds de son bébé.

Amoureux d'Elodie depuis 2007, le couple s'était croisé pour la première fois à l'hôtel Crillon de Paris. Jean-François Piège avait rencontré Elodie qui était à l'époque l'attachée de presse du prestigieux établissement dans lequel il officiait en tant qui cuisinier. Inséparables depuis, le couple s'est marié en 2010 avant d'accueillir un premier enfant, un petit garçon prénommé Antoine, en 2015. Leur petite fille vient désormais agrandir cette belle famille.