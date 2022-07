Laëtitia Servières (Familles nombreuses) : Grosse décision prise "en urgence" pour sa fille, le clan ébranlé

Il n'y en a jamais assez pour les Servières ! Après avoir déjà accueilli huit enfants, Maëva, 18 ans, Maëlys, 15 ans, Mandy, 12 ans, Leny, 10 ans, Manaëlle, 8 ans, Melya, bientôt 6 ans, Milyana, 3 ans et demi, et Léo, 1 an et demi -, les parents Laëtitia et Sébastien révélaient sur leur compte Instagram il y a quelques mois qu'un neuvième bébé était en route et attendu pour le début du mois de juillet.

Et ils ne s'étaient pas trompés puisque c'est le 2 juillet que le petit garçon a pointé le bout de son nez. "C'est avec une grande émotion que nous vous présentons notre chaton d'amour Loëvann, avait-écrit sa maman star de Familles nombreuses, la vie en XXL sur Instagram. Mon bébé tu fais perdurer les dates de naissance un nombre paire. Nous sommes tellement heureux que tu sois enfin parmi nous, tu nous as fais languir. Nous t'aimons tous très fort".

Mais voilà, à peine remise de ses émotions que Laëtitia Servières a été confrontée à une très mauvaise nouvelle. Elle est obligée de se séparer de l'un de ses enfants. En effet, c'est la jeune Maëlys qui va devoir quitter le cocon familial dès la rentrée prochaine pour aller en internat. Et pour cause, le seul lycée près de la maison de la tribu reste à une heure de route malgré tout. Il est alors impossible pour le couple de traverser une telle distance quotidiennement, eux qui confiait avoir déjà un "budget XXS" et être régulièrement obligé de faire des sacrifices. "Inscription de Maëlys au lycée en urgence ce matin pour que ça parte au courrier, car sinon il faut l'amener au lycée à une heure de route", a expliqué Laëtitia en story Instagram. Et de se désoler : "J'ai le coeur gros. Maëlys doit partir en internat à la rentrée. Je ne suis pas prête".

Il s'agira assurément d'un changement de taille pour cette famille ultra soudée. Maëlys devra toutefois se contenter de rentrer chez elle pour les week-end ou les vacances...