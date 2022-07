Familles nombreuses : Une candidate maman pour la 9e fois, joli prénom original pour son bébé

Quand on aime, on ne compte pas. Cette devise pourrait bien être celle de la famille Servières, fraîchement débarquée dans l'émission à succès de TF1, Familles nombreuses, la vie en XXL. Chaque année, de nouveaux clans viennent agrandir le cercle de ce programme adoré des téléspectateurs, avec son lot de surprises ! En effet, déjà parents de 8 enfant - Maëva, 17 ans, Maëlys, 15 ans, Mandy, 12 ans, Leny, 10 ans, Manaëlle, 8 ans, Melya, bientôt 6 ans, Milyana, 3 ans et demi, et Léo, 1 an et demi -, Laëtitia et Sébastien révélaient sur leur compte Instagram que bébé 9 était en route !

"Les plus belles choses arrivent dans de petits paquets, emballés dans la joie, remplis de bonté et envoyés avec amour. Nous sommes fiers d'annoncer l'arrivée de notre bébé prévue début juillet", avaient-ils écrit avant de fièrement annoncer qu'un garçon allait compléter leur grande tribu. Et côté date, autant dire que le petit garçon a été ponctuel puisqu'il a pointé le bout de son nez ce samedi 2 juillet.

"C'est avec une grande émotion que nous vous présentons notre chaton d'amour Loëvann né le 2 juillet 2022 a 4h24. Il pèse 3,930 kg. Nous allons tous les 2 bien. Un joli hasard, nous sommes dans la même chambre de il y a 18 ans en arrière à 2 jours près pour ta soeur Maëva. Mon bébé tu fais perdurer les dates de naissance un nombre paire. Nous sommes tellement heureux que tu sois enfin parmi nous, tu nous as fais languir (J-3). Nous t'aimons tous très fort", a commenté la famille sur la photo du petit Loëvann, assoupi dans son petit gilet à rayures.